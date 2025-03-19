FiyatlarBölümler
CTRN: Citi Trends Inc

32.39 USD 1.56 (4.59%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CTRN fiyatı bugün -4.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.69 ve Yüksek fiyatı olarak 34.09 aralığında işlem gördü.

Citi Trends Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
31.69 34.09
Yıllık aralık
16.18 39.37
Önceki kapanış
33.95
Açılış
33.99
Satış
32.39
Alış
32.69
Düşük
31.69
Yüksek
34.09
Hacim
469
Günlük değişim
-4.59%
Aylık değişim
-7.46%
6 aylık değişim
50.23%
Yıllık değişim
79.25%
21 Eylül, Pazar