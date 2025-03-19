货币 / CTRN
CTRN: Citi Trends Inc
32.83 USD 0.11 (0.33%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CTRN汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点32.10和高点33.92进行交易。
关注Citi Trends Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CTRN新闻
日范围
32.10 33.92
年范围
16.18 39.37
- 前一天收盘价
- 32.94
- 开盘价
- 33.10
- 卖价
- 32.83
- 买价
- 33.13
- 最低价
- 32.10
- 最高价
- 33.92
- 交易量
- 188
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- -6.20%
- 6个月变化
- 52.27%
- 年变化
- 81.68%
