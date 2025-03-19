通貨 / CTRN
CTRN: Citi Trends Inc
33.95 USD 0.96 (2.91%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CTRNの今日の為替レートは、2.91%変化しました。日中、通貨は1あたり32.51の安値と34.80の高値で取引されました。
Citi Trends Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CTRN News
- Earnings call transcript: Citi Trends Q2 2025 results show strong growth
- Citi Trends H1 2025 Was Good, H2 2025 Will Be Harder And The Price Is Optimistic (CTRN)
- Citi Trends stock price target raised to $53 from $37 at Craig-Hallum
- Citi Trends stock price target raised to $43 from $40 at DA Davidson
- Citi Trends, Inc. (CTRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Citi Trends Stock Tuesday? - Citi Trends (NASDAQ:CTRN)
- Citi Trends Sales Jump 9 Percent in Q2
- Earnings call transcript: Citi Trends Q2 2025 beats revenue forecast, stock surges
- Citi Trends earnings beat by $1.38, revenue topped estimates
- Citi Trends rises over 2% as Q2 earnings beat, raises full-year outlook
- Citi Trends Posts 9.2% Comp Gain in Q2
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Citi Trends Announces 5th Annual Black History Makers Grant Winners
- DA Davidson raises Citi Trends stock price target to $40
- Citi Trends CTRN Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Citi Trends: Strategy Is Paying Off, But The Stock Has Discounted Improvements (CTRN)
- Citi Trends CEO Asserts It Will Tackle Tariffs with 'Aggressive Growth,' Responsive Adjustments - Citi Trends (NASDAQ:CTRN)
- DA Davidson maintains buy rating on Citi Trends stock after earnings beat
- Citi Trends beats Q1 estimates, raises full-year outlook
- Citi Trends Announces First Quarter Fiscal 2025 Results
- Citi Trends earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Citi Trends Sets Date for First Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Citi Trends Stock: Turnaround Continues, But The Stock Price Is Unattractive (NASDAQ:CTRN)
1日のレンジ
32.51 34.80
1年のレンジ
16.18 39.37
- 以前の終値
- 32.99
- 始値
- 32.69
- 買値
- 33.95
- 買値
- 34.25
- 安値
- 32.51
- 高値
- 34.80
- 出来高
- 242
- 1日の変化
- 2.91%
- 1ヶ月の変化
- -3.00%
- 6ヶ月の変化
- 57.47%
- 1年の変化
- 87.88%
