CTRN: Citi Trends Inc

32.69 USD 1.26 (3.71%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CTRN hat sich für heute um -3.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.69 bis zu einem Hoch von 34.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Citi Trends Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
32.69 34.09
Jahresspanne
16.18 39.37
Vorheriger Schlusskurs
33.95
Eröffnung
33.99
Bid
32.69
Ask
32.99
Tief
32.69
Hoch
34.09
Volumen
48
Tagesänderung
-3.71%
Monatsänderung
-6.60%
6-Monatsänderung
51.62%
Jahresänderung
80.91%
