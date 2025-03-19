Währungen / CTRN
CTRN: Citi Trends Inc
32.69 USD 1.26 (3.71%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CTRN hat sich für heute um -3.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.69 bis zu einem Hoch von 34.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Citi Trends Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CTRN News
- Earnings call transcript: Citi Trends Q2 2025 results show strong growth
- Citi Trends H1 2025 Was Good, H2 2025 Will Be Harder And The Price Is Optimistic (CTRN)
- Citi Trends stock price target raised to $53 from $37 at Craig-Hallum
- Citi Trends stock price target raised to $43 from $40 at DA Davidson
- Citi Trends, Inc. (CTRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Citi Trends Stock Tuesday? - Citi Trends (NASDAQ:CTRN)
- Citi Trends Sales Jump 9 Percent in Q2
- Earnings call transcript: Citi Trends Q2 2025 beats revenue forecast, stock surges
- Citi Trends earnings beat by $1.38, revenue topped estimates
- Citi Trends rises over 2% as Q2 earnings beat, raises full-year outlook
- Citi Trends Posts 9.2% Comp Gain in Q2
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- Citi Trends Announces 5th Annual Black History Makers Grant Winners
- DA Davidson raises Citi Trends stock price target to $40
- Citi Trends CTRN Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Citi Trends: Strategy Is Paying Off, But The Stock Has Discounted Improvements (CTRN)
- Citi Trends CEO Asserts It Will Tackle Tariffs with 'Aggressive Growth,' Responsive Adjustments - Citi Trends (NASDAQ:CTRN)
- DA Davidson maintains buy rating on Citi Trends stock after earnings beat
- Citi Trends beats Q1 estimates, raises full-year outlook
- Citi Trends Announces First Quarter Fiscal 2025 Results
- Citi Trends earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- Citi Trends Sets Date for First Quarter 2025 Earnings Release and Conference Call
- Citi Trends Stock: Turnaround Continues, But The Stock Price Is Unattractive (NASDAQ:CTRN)
Tagesspanne
32.69 34.09
Jahresspanne
16.18 39.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.95
- Eröffnung
- 33.99
- Bid
- 32.69
- Ask
- 32.99
- Tief
- 32.69
- Hoch
- 34.09
- Volumen
- 48
- Tagesänderung
- -3.71%
- Monatsänderung
- -6.60%
- 6-Monatsänderung
- 51.62%
- Jahresänderung
- 80.91%
