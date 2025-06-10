Валюты / COCH
COCH: Envoy Medical Inc - Class A
1.34 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COCH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.32, а максимальная — 1.35.
Следите за динамикой Envoy Medical Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COCH
Дневной диапазон
1.32 1.35
Годовой диапазон
1.06 3.41
- Предыдущее закрытие
- 1.34
- Open
- 1.32
- Bid
- 1.34
- Ask
- 1.64
- Low
- 1.32
- High
- 1.35
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 14.53%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -57.59%
