通貨 / COCH
COCH: Envoy Medical Inc - Class A
1.37 USD 0.05 (3.79%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COCHの今日の為替レートは、3.79%変化しました。日中、通貨は1あたり1.32の安値と1.38の高値で取引されました。
Envoy Medical Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
COCH News
- Envoy Medical eliminates $32 million in debt, advances cochlear implant trial
- EXCLUSIVE: Envoy Medical Retires $32 Million Debt, Glen Taylor Steps Down From Board After Two Decades - Envoy Medical (NASDAQ:COCH)
- Envoy Medical, Inc. (COCH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Envoy Medical secures two new patents for implantable hearing tech
- Envoy Medical draws $5 million from credit line, issues warrant to GAT Funding
- New CPT Codes for Totally Implantable Active Middle Ear Hearing Implants Go into Effect July 1, Unlocking New Opportunities for Envoy Medical
- Life Sciences Investor Forum: Now Available for Online Viewing
- Envoy Medical to Present at the Life Sciences Virtual Investor Forum June 12th
- Envoy Medical’s Pivotal Clinical Trial for Fully Implanted Acclaim(R) Cochlear Implant Remains On Track After First Month Follow-U
1日のレンジ
1.32 1.38
1年のレンジ
1.06 3.41
- 以前の終値
- 1.32
- 始値
- 1.32
- 買値
- 1.37
- 買値
- 1.67
- 安値
- 1.32
- 高値
- 1.38
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- 3.79%
- 1ヶ月の変化
- 17.09%
- 6ヶ月の変化
- 2.24%
- 1年の変化
- -56.65%
