Divisas / COCH
COCH: Envoy Medical Inc - Class A
1.32 USD 0.02 (1.49%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COCH de hoy ha cambiado un -1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.32, mientras que el máximo ha alcanzado 1.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Envoy Medical Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
COCH News
Rango diario
1.32 1.39
Rango anual
1.06 3.41
- Cierres anteriores
- 1.34
- Open
- 1.34
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Low
- 1.32
- High
- 1.39
- Volumen
- 56
- Cambio diario
- -1.49%
- Cambio mensual
- 12.82%
- Cambio a 6 meses
- -1.49%
- Cambio anual
- -58.23%
