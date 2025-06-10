KurseKategorien
COCH: Envoy Medical Inc - Class A

1.34 USD 0.03 (2.19%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COCH hat sich für heute um -2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.30 bis zu einem Hoch von 1.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die Envoy Medical Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
1.30 1.40
Jahresspanne
1.06 3.41
Vorheriger Schlusskurs
1.37
Eröffnung
1.34
Bid
1.34
Ask
1.64
Tief
1.30
Hoch
1.40
Volumen
56
Tagesänderung
-2.19%
Monatsänderung
14.53%
6-Monatsänderung
0.00%
Jahresänderung
-57.59%
