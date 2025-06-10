Währungen / COCH
COCH: Envoy Medical Inc - Class A
1.34 USD 0.03 (2.19%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COCH hat sich für heute um -2.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.30 bis zu einem Hoch von 1.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Envoy Medical Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.30 1.40
Jahresspanne
1.06 3.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.37
- Eröffnung
- 1.34
- Bid
- 1.34
- Ask
- 1.64
- Tief
- 1.30
- Hoch
- 1.40
- Volumen
- 56
- Tagesänderung
- -2.19%
- Monatsänderung
- 14.53%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -57.59%
