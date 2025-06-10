통화 / COCH
COCH: Envoy Medical Inc - Class A
1.31 USD 0.06 (4.38%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COCH 환율이 오늘 -4.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.30이고 고가는 1.40이었습니다.
Envoy Medical Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
COCH News
- Envoy Medical eliminates $32 million in debt, advances cochlear implant trial
- EXCLUSIVE: Envoy Medical Retires $32 Million Debt, Glen Taylor Steps Down From Board After Two Decades - Envoy Medical (NASDAQ:COCH)
- Envoy Medical, Inc. (COCH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Envoy Medical secures two new patents for implantable hearing tech
- Envoy Medical draws $5 million from credit line, issues warrant to GAT Funding
- New CPT Codes for Totally Implantable Active Middle Ear Hearing Implants Go into Effect July 1, Unlocking New Opportunities for Envoy Medical
- Life Sciences Investor Forum: Now Available for Online Viewing
- Envoy Medical to Present at the Life Sciences Virtual Investor Forum June 12th
- Envoy Medical’s Pivotal Clinical Trial for Fully Implanted Acclaim(R) Cochlear Implant Remains On Track After First Month Follow-U
일일 변동 비율
1.30 1.40
년간 변동
1.06 3.41
- 이전 종가
- 1.37
- 시가
- 1.34
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- 저가
- 1.30
- 고가
- 1.40
- 볼륨
- 295
- 일일 변동
- -4.38%
- 월 변동
- 11.97%
- 6개월 변동
- -2.24%
- 년간 변동율
- -58.54%
20 9월, 토요일