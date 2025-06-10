Devises / COCH
COCH: Envoy Medical Inc - Class A
1.31 USD 0.06 (4.38%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de COCH a changé de -4.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.30 et à un maximum de 1.40.
Suivez la dynamique Envoy Medical Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
COCH Nouvelles
- Envoy Medical élimine 32 millions $ de dette et fait progresser son essai d’implant cochléaire
- Envoy Medical eliminates $32 million in debt, advances cochlear implant trial
- EXCLUSIVE: Envoy Medical Retires $32 Million Debt, Glen Taylor Steps Down From Board After Two Decades - Envoy Medical (NASDAQ:COCH)
- Envoy Medical, Inc. (COCH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Envoy Medical secures two new patents for implantable hearing tech
- Envoy Medical draws $5 million from credit line, issues warrant to GAT Funding
- New CPT Codes for Totally Implantable Active Middle Ear Hearing Implants Go into Effect July 1, Unlocking New Opportunities for Envoy Medical
- Life Sciences Investor Forum: Now Available for Online Viewing
- Envoy Medical to Present at the Life Sciences Virtual Investor Forum June 12th
- Envoy Medical’s Pivotal Clinical Trial for Fully Implanted Acclaim(R) Cochlear Implant Remains On Track After First Month Follow-U
Range quotidien
1.30 1.40
Range Annuel
1.06 3.41
- Clôture Précédente
- 1.37
- Ouverture
- 1.34
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Plus Bas
- 1.30
- Plus Haut
- 1.40
- Volume
- 295
- Changement quotidien
- -4.38%
- Changement Mensuel
- 11.97%
- Changement à 6 Mois
- -2.24%
- Changement Annuel
- -58.54%
20 septembre, samedi