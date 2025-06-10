货币 / COCH
COCH: Envoy Medical Inc - Class A
1.32 USD 0.02 (1.49%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日COCH汇率已更改-1.49%。当日，交易品种以低点1.32和高点1.39进行交易。
关注Envoy Medical Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
COCH新闻
- Envoy Medical eliminates $32 million in debt, advances cochlear implant trial
- EXCLUSIVE: Envoy Medical Retires $32 Million Debt, Glen Taylor Steps Down From Board After Two Decades - Envoy Medical (NASDAQ:COCH)
- Envoy Medical, Inc. (COCH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Envoy Medical secures two new patents for implantable hearing tech
- Envoy Medical draws $5 million from credit line, issues warrant to GAT Funding
- New CPT Codes for Totally Implantable Active Middle Ear Hearing Implants Go into Effect July 1, Unlocking New Opportunities for Envoy Medical
- Life Sciences Investor Forum: Now Available for Online Viewing
- Envoy Medical to Present at the Life Sciences Virtual Investor Forum June 12th
- Envoy Medical’s Pivotal Clinical Trial for Fully Implanted Acclaim(R) Cochlear Implant Remains On Track After First Month Follow-U
日范围
1.32 1.39
年范围
1.06 3.41
- 前一天收盘价
- 1.34
- 开盘价
- 1.34
- 卖价
- 1.32
- 买价
- 1.62
- 最低价
- 1.32
- 最高价
- 1.39
- 交易量
- 56
- 日变化
- -1.49%
- 月变化
- 12.82%
- 6个月变化
- -1.49%
- 年变化
- -58.23%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值