Valute / COCH
COCH: Envoy Medical Inc - Class A
1.31 USD 0.06 (4.38%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio COCH ha avuto una variazione del -4.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.30 e ad un massimo di 1.40.
Segui le dinamiche di Envoy Medical Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COCH News
- Envoy Medical eliminates $32 million in debt, advances cochlear implant trial
- EXCLUSIVE: Envoy Medical Retires $32 Million Debt, Glen Taylor Steps Down From Board After Two Decades - Envoy Medical (NASDAQ:COCH)
- Envoy Medical, Inc. (COCH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Envoy Medical secures two new patents for implantable hearing tech
- Envoy Medical draws $5 million from credit line, issues warrant to GAT Funding
- New CPT Codes for Totally Implantable Active Middle Ear Hearing Implants Go into Effect July 1, Unlocking New Opportunities for Envoy Medical
- Life Sciences Investor Forum: Now Available for Online Viewing
- Envoy Medical to Present at the Life Sciences Virtual Investor Forum June 12th
- Envoy Medical’s Pivotal Clinical Trial for Fully Implanted Acclaim(R) Cochlear Implant Remains On Track After First Month Follow-U
Intervallo Giornaliero
1.30 1.40
Intervallo Annuale
1.06 3.41
- Chiusura Precedente
- 1.37
- Apertura
- 1.34
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Minimo
- 1.30
- Massimo
- 1.40
- Volume
- 295
- Variazione giornaliera
- -4.38%
- Variazione Mensile
- 11.97%
- Variazione Semestrale
- -2.24%
- Variazione Annuale
- -58.54%
21 settembre, domenica