CMS: CMS Energy Corporation
69.97 USD 1.62 (2.26%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMS за сегодня изменился на -2.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.92, а максимальная — 71.44.
Следите за динамикой CMS Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
69.92 71.44
Годовой диапазон
63.97 76.45
- Предыдущее закрытие
- 71.59
- Open
- 71.15
- Bid
- 69.97
- Ask
- 70.27
- Low
- 69.92
- High
- 71.44
- Объем
- 2.584 K
- Дневное изменение
- -2.26%
- Месячное изменение
- -2.24%
- 6-месячное изменение
- -6.58%
- Годовое изменение
- -0.88%
