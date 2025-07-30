FiyatlarBölümler
Dövizler / CMS
Geri dön - Hisse senetleri

CMS: CMS Energy Corporation

70.13 USD 0.06 (0.09%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMS fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.81 ve Yüksek fiyatı olarak 70.54 aralığında işlem gördü.

CMS Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CMS haberleri

Günlük aralık
69.81 70.54
Yıllık aralık
63.97 76.45
Önceki kapanış
70.19
Açılış
70.48
Satış
70.13
Alış
70.43
Düşük
69.81
Yüksek
70.54
Hacim
4.945 K
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
-2.01%
6 aylık değişim
-6.37%
Yıllık değişim
-0.65%
21 Eylül, Pazar