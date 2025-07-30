KurseKategorien
CMS: CMS Energy Corporation

70.19 USD 0.16 (0.23%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMS hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.76 bis zu einem Hoch von 70.67 gehandelt.

Verfolgen Sie die CMS Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
69.76 70.67
Jahresspanne
63.97 76.45
Vorheriger Schlusskurs
70.35
Eröffnung
70.25
Bid
70.19
Ask
70.49
Tief
69.76
Hoch
70.67
Volumen
3.303 K
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-1.93%
6-Monatsänderung
-6.29%
Jahresänderung
-0.57%
