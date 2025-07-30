Währungen / CMS
CMS: CMS Energy Corporation
70.19 USD 0.16 (0.23%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMS hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 69.76 bis zu einem Hoch von 70.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die CMS Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
69.76 70.67
Jahresspanne
63.97 76.45
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.35
- Eröffnung
- 70.25
- Bid
- 70.19
- Ask
- 70.49
- Tief
- 69.76
- Hoch
- 70.67
- Volumen
- 3.303 K
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -1.93%
- 6-Monatsänderung
- -6.29%
- Jahresänderung
- -0.57%
