Валюты / CMA
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CMA: Comerica Incorporated
68.46 USD 0.29 (0.42%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMA за сегодня изменился на -0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.35, а максимальная — 68.88.
Следите за динамикой Comerica Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CMA
- Comerica назначает Кристину Янссенс новым директором по рискам
- Comerica names Kristina Janssens as new chief risk officer
- Comerica Incorporated (CMA) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services Conference - Slideshow (NYSE:CMA)
- Comerica Incorporated (CMA) Presents at Barclays 23rd Annual Global Financial Services
- PNC Financial (PNC) Buys Rival FirstBank For $4.1 Billion - TipRanks.com
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- Activist investor HoldCo Asset Management plans board fight at Comerica - WSJ
- Exclusive | Activist Investor Pushing to Sell Comerica, Will Seek Board Seats
- CMA.PR.B: 6.875% Fixed Rate Reset Preferred IPO From Comerica Incorporated (NYSE:CMA)
- Aggregate Loan Growth At U.S. Banks Shoots To A 3-Year High In Q2 2025
- Comerica stock holds steady as Piper Sandler maintains Neutral rating
- Why ‘Big Short’ investor Steve Eisman remains a stubborn bull — and the next big trade he sees coming
- Comerica in the M&A Spotlight: What's Driving Acquisition Interests?
- Tantalus Q2 2025 presentation slides: Revenue jumps 22% as grid modernization strategy gains traction
- This Comerica Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Wednesday - CryoPort (NASDAQ:CYRX), Comerica (NYSE:CMA)
- Jefferies upgrades Comerica stock rating to Hold on takeover potential
- Zions Lifts Quarterly Dividend by 5%: Can it Keep Up the Pace?
- Comerica declares quarterly dividend of $0.71 per share
- SCHD ETF News, 7/29/2025 - TipRanks.com
- HoldCo Asset Management urges Comerica to consider sale in new report
- Northern Trust Q2 Earnings Beat Estimates on Higher NII & AUM Growth
- Comerica stock neutral at UBS with $64 price target on expense concerns
- Comerica stock price target raised to $73 by KBW on deep value opportunity
- These Analysts Increase Their Forecasts On Comerica Following Upbeat Q2 Results - Comerica (NYSE:CMA)
Дневной диапазон
67.35 68.88
Годовой диапазон
48.12 73.46
- Предыдущее закрытие
- 68.75
- Open
- 68.88
- Bid
- 68.46
- Ask
- 68.76
- Low
- 67.35
- High
- 68.88
- Объем
- 1.660 K
- Дневное изменение
- -0.42%
- Месячное изменение
- -1.23%
- 6-месячное изменение
- 16.63%
- Годовое изменение
- 15.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.