Dövizler / CMA
CMA: Comerica Incorporated
69.83 USD 0.51 (0.73%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMA fiyatı bugün -0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 69.32 ve Yüksek fiyatı olarak 70.64 aralığında işlem gördü.
Comerica Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
69.32 70.64
Yıllık aralık
48.12 73.46
- Önceki kapanış
- 70.34
- Açılış
- 70.64
- Satış
- 69.83
- Alış
- 70.13
- Düşük
- 69.32
- Yüksek
- 70.64
- Hacim
- 1.730 K
- Günlük değişim
- -0.73%
- Aylık değişim
- 0.75%
- 6 aylık değişim
- 18.96%
- Yıllık değişim
- 17.54%
21 Eylül, Pazar