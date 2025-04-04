Валюты / CHAT
CHAT: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Roundhill Generative
61.23 USD 0.48 (0.79%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHAT за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 60.66, а максимальная — 61.34.
Следите за динамикой Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Roundhill Generative. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
60.66 61.34
Годовой диапазон
28.96 61.34
- Предыдущее закрытие
- 60.75
- Open
- 60.95
- Bid
- 61.23
- Ask
- 61.53
- Low
- 60.66
- High
- 61.34
- Объем
- 1.346 K
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- 17.03%
- 6-месячное изменение
- 74.89%
- Годовое изменение
- 64.95%
