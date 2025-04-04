Divisas / CHAT
CHAT: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Roundhill Generative
61.23 USD 0.48 (0.79%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHAT de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.66, mientras que el máximo ha alcanzado 61.34.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Roundhill Generative. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CHAT News
Rango diario
60.66 61.34
Rango anual
28.96 61.34
- Cierres anteriores
- 60.75
- Open
- 60.95
- Bid
- 61.23
- Ask
- 61.53
- Low
- 60.66
- High
- 61.34
- Volumen
- 1.346 K
- Cambio diario
- 0.79%
- Cambio mensual
- 17.03%
- Cambio a 6 meses
- 74.89%
- Cambio anual
- 64.95%
21 septiembre, domingo