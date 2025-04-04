Daily High-Low Prop Gold EA: Altın için Hassas Breakout Ticareti Daily High-Low Prop Gold EA’yı tanıtıyoruz; XAUUSD piyasasını domine etmek için tasarlanmış, günlük yüksek ve düşük breakout’ları eşsiz bir hassasiyetle hedefleyen son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Sağlam bir breakout strategy üzerine inşa edilmiş, rejection confirmation, liquidity sweep detection ve agresif trailing stops ile güçlendirilmiş bu EA, prop firm trader’ları, bireysel yatırımcılar ve algoritma meraklıları için kuru