통화 / CHAT
CHAT: Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Roundhill Generative
61.23 USD 0.48 (0.79%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHAT 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.66이고 고가는 61.34이었습니다.
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF Roundhill Generative 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CHAT News
일일 변동 비율
60.66 61.34
년간 변동
28.96 61.34
- 이전 종가
- 60.75
- 시가
- 60.95
- Bid
- 61.23
- Ask
- 61.53
- 저가
- 60.66
- 고가
- 61.34
- 볼륨
- 1.346 K
- 일일 변동
- 0.79%
- 월 변동
- 17.03%
- 6개월 변동
- 74.89%
- 년간 변동율
- 64.95%
21 9월, 일요일