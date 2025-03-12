Валюты / CDRE
CDRE: Cadre Holdings Inc
32.95 USD 0.19 (0.58%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CDRE за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.72, а максимальная — 33.34.
Следите за динамикой Cadre Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CDRE
- Cadre Holdings: Nuclear Is Not A Magic Word (NYSE:CDRE)
- Cadre Holdings stock rating downgraded by BofA on growth concerns
- Cadre Holdings stock price target lowered to $35 at Roth/MKM on order delays
- Cadre Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDRE)
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cadre Holdings Q2 2025 slides: 9% sales growth amid strategic nuclear expansion
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cadre Holdings falls as revenue outlook disappoints investors
- Resideo Technologies (REZI) Surges 16.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Allegion (ALLE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cadre Holdings declares quarterly cash dividend of $0.095 per share
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Cadre Holdings: A Tough Security Play (NYSE:CDRE)
- BofA Securities downgrades Cadre Holdings stock on growth concerns
- Cadre Holdings Stock: Organic Growth No Longer Justifies Premium Valuation (NYSE:CDRE)
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cadre Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDRE)
Дневной диапазон
32.72 33.34
Годовой диапазон
27.07 40.28
- Предыдущее закрытие
- 32.76
- Open
- 33.02
- Bid
- 32.95
- Ask
- 33.25
- Low
- 32.72
- High
- 33.34
- Объем
- 354
- Дневное изменение
- 0.58%
- Месячное изменение
- 7.71%
- 6-месячное изменение
- 11.58%
- Годовое изменение
- -12.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.