КотировкиРазделы
Валюты / CDRE
Назад в Рынок акций США

CDRE: Cadre Holdings Inc

32.95 USD 0.19 (0.58%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CDRE за сегодня изменился на 0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.72, а максимальная — 33.34.

Следите за динамикой Cadre Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CDRE

Дневной диапазон
32.72 33.34
Годовой диапазон
27.07 40.28
Предыдущее закрытие
32.76
Open
33.02
Bid
32.95
Ask
33.25
Low
32.72
High
33.34
Объем
354
Дневное изменение
0.58%
Месячное изменение
7.71%
6-месячное изменение
11.58%
Годовое изменение
-12.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.