货币 / CDRE
CDRE: Cadre Holdings Inc
32.95 USD 0.19 (0.58%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CDRE汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点32.72和高点33.34进行交易。
关注Cadre Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CDRE新闻
- Cadre Holdings: Nuclear Is Not A Magic Word (NYSE:CDRE)
- Cadre Holdings stock rating downgraded by BofA on growth concerns
- Cadre Holdings stock price target lowered to $35 at Roth/MKM on order delays
- Cadre Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDRE)
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cadre Holdings Q2 2025 slides: 9% sales growth amid strategic nuclear expansion
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cadre Holdings falls as revenue outlook disappoints investors
- Resideo Technologies (REZI) Surges 16.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Allegion (ALLE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cadre Holdings declares quarterly cash dividend of $0.095 per share
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Cadre Holdings: A Tough Security Play (NYSE:CDRE)
- BofA Securities downgrades Cadre Holdings stock on growth concerns
- Cadre Holdings Stock: Organic Growth No Longer Justifies Premium Valuation (NYSE:CDRE)
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cadre Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDRE)
日范围
32.72 33.34
年范围
27.07 40.28
- 前一天收盘价
- 32.76
- 开盘价
- 33.02
- 卖价
- 32.95
- 买价
- 33.25
- 最低价
- 32.72
- 最高价
- 33.34
- 交易量
- 354
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- 7.71%
- 6个月变化
- 11.58%
- 年变化
- -12.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值