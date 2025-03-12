FiyatlarBölümler
Dövizler / CDRE
CDRE: Cadre Holdings Inc

33.74 USD 0.59 (1.72%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CDRE fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.74 ve Yüksek fiyatı olarak 34.28 aralığında işlem gördü.

Cadre Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.74 34.28
Yıllık aralık
27.07 40.28
Önceki kapanış
34.33
Açılış
33.95
Satış
33.74
Alış
34.04
Düşük
33.74
Yüksek
34.28
Hacim
415
Günlük değişim
-1.72%
Aylık değişim
10.30%
6 aylık değişim
14.26%
Yıllık değişim
-10.43%
21 Eylül, Pazar