Dövizler / CDRE
CDRE: Cadre Holdings Inc
33.74 USD 0.59 (1.72%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CDRE fiyatı bugün -1.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.74 ve Yüksek fiyatı olarak 34.28 aralığında işlem gördü.
Cadre Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
33.74 34.28
Yıllık aralık
27.07 40.28
- Önceki kapanış
- 34.33
- Açılış
- 33.95
- Satış
- 33.74
- Alış
- 34.04
- Düşük
- 33.74
- Yüksek
- 34.28
- Hacim
- 415
- Günlük değişim
- -1.72%
- Aylık değişim
- 10.30%
- 6 aylık değişim
- 14.26%
- Yıllık değişim
- -10.43%
21 Eylül, Pazar