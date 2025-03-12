Divisas / CDRE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CDRE: Cadre Holdings Inc
32.85 USD 0.10 (0.30%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CDRE de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.78, mientras que el máximo ha alcanzado 33.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cadre Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CDRE News
- Cadre Holdings: Nuclear Is Not A Magic Word (NYSE:CDRE)
- Cadre Holdings stock rating downgraded by BofA on growth concerns
- Cadre Holdings stock price target lowered to $35 at Roth/MKM on order delays
- Cadre Holdings, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDRE)
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Cadre Holdings Q2 2025 slides: 9% sales growth amid strategic nuclear expansion
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cadre Holdings falls as revenue outlook disappoints investors
- Resideo Technologies (REZI) Surges 16.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- Allegion (ALLE) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Cadre Holdings declares quarterly cash dividend of $0.095 per share
- Nationwide WCM Focused Small Cap Fund Q1 2025 Commentary
- Cadre Holdings: A Tough Security Play (NYSE:CDRE)
- BofA Securities downgrades Cadre Holdings stock on growth concerns
- Cadre Holdings Stock: Organic Growth No Longer Justifies Premium Valuation (NYSE:CDRE)
- Baird Q4 2024 Equity Opportunity Fund Commentary
- Cadre Holdings, Inc. (CDRE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Cadre Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CDRE)
Rango diario
32.78 33.44
Rango anual
27.07 40.28
- Cierres anteriores
- 32.95
- Open
- 32.93
- Bid
- 32.85
- Ask
- 33.15
- Low
- 32.78
- High
- 33.44
- Volumen
- 604
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- 7.39%
- Cambio a 6 meses
- 11.24%
- Cambio anual
- -12.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B