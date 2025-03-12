QuotazioniSezioni
Valute / CDRE
Tornare a Azioni

CDRE: Cadre Holdings Inc

33.74 USD 0.59 (1.72%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CDRE ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.74 e ad un massimo di 34.28.

Segui le dinamiche di Cadre Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CDRE News

Intervallo Giornaliero
33.74 34.28
Intervallo Annuale
27.07 40.28
Chiusura Precedente
34.33
Apertura
33.95
Bid
33.74
Ask
34.04
Minimo
33.74
Massimo
34.28
Volume
415
Variazione giornaliera
-1.72%
Variazione Mensile
10.30%
Variazione Semestrale
14.26%
Variazione Annuale
-10.43%
20 settembre, sabato