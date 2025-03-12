Valute / CDRE
CDRE: Cadre Holdings Inc
33.74 USD 0.59 (1.72%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CDRE ha avuto una variazione del -1.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.74 e ad un massimo di 34.28.
Segui le dinamiche di Cadre Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
33.74 34.28
Intervallo Annuale
27.07 40.28
- Chiusura Precedente
- 34.33
- Apertura
- 33.95
- Bid
- 33.74
- Ask
- 34.04
- Minimo
- 33.74
- Massimo
- 34.28
- Volume
- 415
- Variazione giornaliera
- -1.72%
- Variazione Mensile
- 10.30%
- Variazione Semestrale
- 14.26%
- Variazione Annuale
- -10.43%
20 settembre, sabato