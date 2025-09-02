Валюты / BSX
BSX: Boston Scientific Corporation
98.98 USD 0.88 (0.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BSX за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.20, а максимальная — 99.86.
Следите за динамикой Boston Scientific Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BSX
Дневной диапазон
98.20 99.86
Годовой диапазон
80.64 109.49
- Предыдущее закрытие
- 99.86
- Open
- 99.56
- Bid
- 98.98
- Ask
- 99.28
- Low
- 98.20
- High
- 99.86
- Объем
- 34.354 K
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- -6.15%
- 6-месячное изменение
- -1.40%
- Годовое изменение
- 17.90%
