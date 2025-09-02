КотировкиРазделы
Валюты / BSX
Назад в Рынок акций США

BSX: Boston Scientific Corporation

98.98 USD 0.88 (0.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSX за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.20, а максимальная — 99.86.

Следите за динамикой Boston Scientific Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BSX

Дневной диапазон
98.20 99.86
Годовой диапазон
80.64 109.49
Предыдущее закрытие
99.86
Open
99.56
Bid
98.98
Ask
99.28
Low
98.20
High
99.86
Объем
34.354 K
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
-6.15%
6-месячное изменение
-1.40%
Годовое изменение
17.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.