BSX: Boston Scientific Corporation

98.49 USD 0.49 (0.50%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BSX de hoy ha cambiado un -0.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97.47, mientras que el máximo ha alcanzado 99.34.

Rango diario
97.47 99.34
Rango anual
80.64 109.49
Cierres anteriores
98.98
Open
98.85
Bid
98.49
Ask
98.79
Low
97.47
High
99.34
Volumen
24.953 K
Cambio diario
-0.50%
Cambio mensual
-6.62%
Cambio a 6 meses
-1.89%
Cambio anual
17.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B