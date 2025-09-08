Valute / BSX
BSX: Boston Scientific Corporation
96.75 USD 1.00 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BSX ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.45 e ad un massimo di 97.05.
Segui le dinamiche di Boston Scientific Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
96.45 97.05
Intervallo Annuale
80.64 109.49
- Chiusura Precedente
- 97.75
- Apertura
- 96.87
- Bid
- 96.75
- Ask
- 97.05
- Minimo
- 96.45
- Massimo
- 97.05
- Volume
- 8.171 K
- Variazione giornaliera
- -1.02%
- Variazione Mensile
- -8.27%
- Variazione Semestrale
- -3.63%
- Variazione Annuale
- 15.25%