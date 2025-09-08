QuotazioniSezioni
Valute / BSX
BSX: Boston Scientific Corporation

96.75 USD 1.00 (1.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BSX ha avuto una variazione del -1.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 96.45 e ad un massimo di 97.05.

Segui le dinamiche di Boston Scientific Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
96.45 97.05
Intervallo Annuale
80.64 109.49
Chiusura Precedente
97.75
Apertura
96.87
Bid
96.75
Ask
97.05
Minimo
96.45
Massimo
97.05
Volume
8.171 K
Variazione giornaliera
-1.02%
Variazione Mensile
-8.27%
Variazione Semestrale
-3.63%
Variazione Annuale
15.25%
