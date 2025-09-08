CotationsSections
Devises / BSX
Retour à Actions

BSX: Boston Scientific Corporation

97.75 USD 0.47 (0.48%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BSX a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.85 et à un maximum de 98.82.

Suivez la dynamique Boston Scientific Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSX Nouvelles

Range quotidien
96.85 98.82
Range Annuel
80.64 109.49
Clôture Précédente
98.22
Ouverture
98.75
Bid
97.75
Ask
98.05
Plus Bas
96.85
Plus Haut
98.82
Volume
20.653 K
Changement quotidien
-0.48%
Changement Mensuel
-7.32%
Changement à 6 Mois
-2.63%
Changement Annuel
16.44%
20 septembre, samedi