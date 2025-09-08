Devises / BSX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BSX: Boston Scientific Corporation
97.75 USD 0.47 (0.48%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BSX a changé de -0.48% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 96.85 et à un maximum de 98.82.
Suivez la dynamique Boston Scientific Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSX Nouvelles
- Needham maintient sa recommandation d’achat sur Boston Scientific avant la journée des investisseurs
- Needham reiterates Buy rating on Boston Scientific stock ahead of investor day
- Why Boston Scientific (BSX) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Avanos Medical Buys Nexus Medical to Bolster Critical Care Portfolio
- Entera Bio Unveils Promising PK Data for First Oral GLP-2 Therapy
- Conga organise sa conférence européenne pour les clients à Paris le 8 octobre
- CAH Strengthens Distribution With New Consumer Health Logistics Hub
- GEHC Expands Women's Health Portfolio With AI-Enabled Voluson
- InspireMD accueille l’ancien dirigeant d’Axonics Dan Dearen à son conseil
- Is Boston Scientific (BSX) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- Morphic Medical nomme Jane Wright au poste de nouvelle directrice financière
- Needham réitère sa recommandation d’achat sur l’action Boston Scientific
- Boston Scientific stock rating reiterated at Buy by Needham
- Boston Scientific (BSX) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Reasons to Retain Avanos Medical Stock in Your Portfolio Now
- Morgan Stanley dévoile ses meilleures actions de valeur pour 2026
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Microbot Shares Rise on FDA Clearance for LIBERTY Robotic System
- Boston Scientific stock hits all-time high at 109.15 USD
- Elutia to sell bioenvelope products to Boston Scientific for $88 million
- Cohen Raymond W, Kestra medical director, buys $289,000 in shares
- Cardinal Health Expands At-Home Solutions With New Texas Facility
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- GEHC Stock Gains Following Launch of Revolution Vibe CT Imaging System
Range quotidien
96.85 98.82
Range Annuel
80.64 109.49
- Clôture Précédente
- 98.22
- Ouverture
- 98.75
- Bid
- 97.75
- Ask
- 98.05
- Plus Bas
- 96.85
- Plus Haut
- 98.82
- Volume
- 20.653 K
- Changement quotidien
- -0.48%
- Changement Mensuel
- -7.32%
- Changement à 6 Mois
- -2.63%
- Changement Annuel
- 16.44%
20 septembre, samedi