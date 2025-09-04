通貨 / BSX
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BSX: Boston Scientific Corporation
98.22 USD 0.27 (0.27%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BSXの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり97.16の安値と98.72の高値で取引されました。
Boston Scientific Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSX News
- Why Boston Scientific (BSX) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Avanos Medical Buys Nexus Medical to Bolster Critical Care Portfolio
- Entera Bio Unveils Promising PK Data for First Oral GLP-2 Therapy
- CAH Strengthens Distribution With New Consumer Health Logistics Hub
- GEHC Expands Women's Health Portfolio With AI-Enabled Voluson
- Is Boston Scientific (BSX) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- モーフィック・メディカル、ジェーン・ライトを新CFOに任命
- Boston Scientific stock rating reiterated at Buy by Needham
- Boston Scientific (BSX) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
- Reasons to Retain Avanos Medical Stock in Your Portfolio Now
- Morgan Stanley lists top value stocks to own for 2026
- Microbot Shares Rise on FDA Clearance for LIBERTY Robotic System
- Boston Scientific stock hits all-time high at 109.15 USD
- Elutia to sell bioenvelope products to Boston Scientific for $88 million
- Cohen Raymond W, Kestra medical director, buys $289,000 in shares
- Cardinal Health Expands At-Home Solutions With New Texas Facility
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- GEHC Stock Gains Following Launch of Revolution Vibe CT Imaging System
- Boston Scientific stock rating upgraded by Oppenheimer to Outperform
- Boston Scientific stock rating upgraded at Oppenheimer with $125 price target
- PACB Partners With EpiCypher to Advance Epigenomics Using Fiber-Seq
- Here's Why You Should Hold Cencora Stock in Your Portfolio Now
- Kestra Medical Technologies shareholders approve director elections and stock plan
- Boston Scientific executive Jeffrey Mirviss to retire, will serve as senior advisor
1日のレンジ
97.16 98.72
1年のレンジ
80.64 109.49
- 以前の終値
- 98.49
- 始値
- 98.71
- 買値
- 98.22
- 買値
- 98.52
- 安値
- 97.16
- 高値
- 98.72
- 出来高
- 25.297 K
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- -6.87%
- 6ヶ月の変化
- -2.16%
- 1年の変化
- 17.00%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B