KurseKategorien
Währungen / BSX
Zurück zum Aktien

BSX: Boston Scientific Corporation

98.22 USD 0.27 (0.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSX hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.16 bis zu einem Hoch von 98.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Boston Scientific Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSX News

Tagesspanne
97.16 98.72
Jahresspanne
80.64 109.49
Vorheriger Schlusskurs
98.49
Eröffnung
98.71
Bid
98.22
Ask
98.52
Tief
97.16
Hoch
98.72
Volumen
25.297 K
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
-6.87%
6-Monatsänderung
-2.16%
Jahresänderung
17.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K