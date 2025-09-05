Währungen / BSX
BSX: Boston Scientific Corporation
98.22 USD 0.27 (0.27%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSX hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.16 bis zu einem Hoch von 98.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Boston Scientific Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BSX News
Tagesspanne
97.16 98.72
Jahresspanne
80.64 109.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 98.49
- Eröffnung
- 98.71
- Bid
- 98.22
- Ask
- 98.52
- Tief
- 97.16
- Hoch
- 98.72
- Volumen
- 25.297 K
- Tagesänderung
- -0.27%
- Monatsänderung
- -6.87%
- 6-Monatsänderung
- -2.16%
- Jahresänderung
- 17.00%
