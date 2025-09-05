Dövizler / BSX
BSX: Boston Scientific Corporation
97.75 USD 0.47 (0.48%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BSX fiyatı bugün -0.48% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 96.85 ve Yüksek fiyatı olarak 98.82 aralığında işlem gördü.
Boston Scientific Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
96.85 98.82
Yıllık aralık
80.64 109.49
- Önceki kapanış
- 98.22
- Açılış
- 98.75
- Satış
- 97.75
- Alış
- 98.05
- Düşük
- 96.85
- Yüksek
- 98.82
- Hacim
- 20.653 K
- Günlük değişim
- -0.48%
- Aylık değişim
- -7.32%
- 6 aylık değişim
- -2.63%
- Yıllık değişim
- 16.44%
21 Eylül, Pazar