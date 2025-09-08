통화 / BSX
BSX: Boston Scientific Corporation
97.75 USD 0.47 (0.48%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BSX 환율이 오늘 -0.48%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 96.85이고 고가는 98.82이었습니다.
Boston Scientific Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
96.85 98.82
년간 변동
80.64 109.49
- 이전 종가
- 98.22
- 시가
- 98.75
- Bid
- 97.75
- Ask
- 98.05
- 저가
- 96.85
- 고가
- 98.82
- 볼륨
- 20.653 K
- 일일 변동
- -0.48%
- 월 변동
- -7.32%
- 6개월 변동
- -2.63%
- 년간 변동율
- 16.44%
