BOC: Boston Omaha Corporation Class A
13.32 USD 0.17 (1.26%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOC за сегодня изменился на -1.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.20, а максимальная — 13.50.
Следите за динамикой Boston Omaha Corporation Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BOC
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
- Boston Omaha shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- BoC's Macklem reaffirms dropping inflation target amid trade policy uncertainty
- Boston Omaha's Earnings: Is the Stock a Bargain or Should You Stay Away?
- Boston Omaha stock price target lowered to $22 from $25 at TD Cowen
- CAD: July inflation should be consistent with easing – ING
- Boston Omaha Q2 2025 slides: Mixed results as fiber business grows, outdoor ads flat
- Boston Omaha earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- CAD rebound versus USD steadies in low 1.37s – Scotiabank
- Bank of Canada expected to hold interest rate at 2.75% in July for fouth consecutive meeting
- BoC surveys show business fears of tariff impacts are easing
- Unemployment set to rise in Canada, reflecting a cooling labour market
- Boston Omaha Corporation Announces Date for 2025 Annual Meeting of Stockholders
- BoC Deputy Governor Kozicki: Many businesses expect activity to weaken in the near term
- CAD: Slight tendency towards unchanged interest rates – Commerzbank
- BoC decision in focus amid split market views on rate cut – Danske Bank
- CAD: Don't rule out a BoC cut today – ING
- CAD probes best levels since Oct on weak USD – Scotiabank
- Canada: BoC to extend the pause – Standard Chartered
- Banxico Quarterly Report: Sheds 2025 GDP growth to 0.1%, further easing eyed
- Canadian Dollar Outlook: USD/CAD Bears Test Key Trendli
- BoC’s Macklem: Trump’s tariffs the “biggest headwind”
- Canadian officials nod to US tariff discussions at G7, hint that "excess capacity" may exist
Дневной диапазон
13.20 13.50
Годовой диапазон
12.27 16.20
- Предыдущее закрытие
- 13.49
- Open
- 13.49
- Bid
- 13.32
- Ask
- 13.62
- Low
- 13.20
- High
- 13.50
- Объем
- 275
- Дневное изменение
- -1.26%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- -8.45%
- Годовое изменение
- -9.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.