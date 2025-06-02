Währungen / BOC
BOC: Boston Omaha Corporation Class A
13.51 USD 0.14 (1.05%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOC hat sich für heute um 1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.28 bis zu einem Hoch von 13.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Boston Omaha Corporation Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BOC News
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- BOC poised for 25bps rate cut – BBH
- Bank of Canada wird den Zinssatz auf 2,5% senken
- Silberpreis-Prognose: XAG/USD stürzt im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidung der Fed auf nahe 41,70 US-Dollar
- Silver Price Forecast: XAG/USD plunges to near $41.70 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- EUR/CAD gewinnt über 1,6300 an Stärke vor der Zinsentscheidung der BoC
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
- Boston Omaha shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- BoC's Macklem reaffirms dropping inflation target amid trade policy uncertainty
- Boston Omaha's Earnings: Is the Stock a Bargain or Should You Stay Away?
- Boston Omaha stock price target lowered to $22 from $25 at TD Cowen
- CAD: July inflation should be consistent with easing – ING
- Boston Omaha Q2 2025 slides: Mixed results as fiber business grows, outdoor ads flat
- Boston Omaha earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- CAD rebound versus USD steadies in low 1.37s – Scotiabank
- Bank of Canada expected to hold interest rate at 2.75% in July for fouth consecutive meeting
- BoC surveys show business fears of tariff impacts are easing
- Unemployment set to rise in Canada, reflecting a cooling labour market
- Boston Omaha Corporation Announces Date for 2025 Annual Meeting of Stockholders
- BoC Deputy Governor Kozicki: Many businesses expect activity to weaken in the near term
- CAD: Slight tendency towards unchanged interest rates – Commerzbank
- BoC decision in focus amid split market views on rate cut – Danske Bank
- CAD: Don't rule out a BoC cut today – ING
- CAD probes best levels since Oct on weak USD – Scotiabank
Tagesspanne
13.28 13.53
Jahresspanne
12.27 16.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.37
- Eröffnung
- 13.28
- Bid
- 13.51
- Ask
- 13.81
- Tief
- 13.28
- Hoch
- 13.53
- Volumen
- 164
- Tagesänderung
- 1.05%
- Monatsänderung
- 1.81%
- 6-Monatsänderung
- -7.15%
- Jahresänderung
- -8.65%
