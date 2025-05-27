Dövizler / BOC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BOC: Boston Omaha Corporation Class A
13.16 USD 0.35 (2.59%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BOC fiyatı bugün -2.59% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.15 ve Yüksek fiyatı olarak 13.66 aralığında işlem gördü.
Boston Omaha Corporation Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOC haberleri
- BoC cuts 25bps, signals room for more easing – BBH
- BOC poised for 25bps rate cut – BBH
- Silver Price Forecast: XAG/USD plunges to near $41.70 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
- Boston Omaha shareholders elect directors and approve proposals at annual meeting
- BoC's Macklem reaffirms dropping inflation target amid trade policy uncertainty
- Boston Omaha's Earnings: Is the Stock a Bargain or Should You Stay Away?
- Boston Omaha stock price target lowered to $22 from $25 at TD Cowen
- CAD: July inflation should be consistent with easing – ING
- Boston Omaha Q2 2025 slides: Mixed results as fiber business grows, outdoor ads flat
- Boston Omaha earnings missed by $0.14, revenue fell short of estimates
- CAD rebound versus USD steadies in low 1.37s – Scotiabank
- Bank of Canada expected to hold interest rate at 2.75% in July for fouth consecutive meeting
- BoC surveys show business fears of tariff impacts are easing
- Unemployment set to rise in Canada, reflecting a cooling labour market
- Boston Omaha Corporation Announces Date for 2025 Annual Meeting of Stockholders
- BoC Deputy Governor Kozicki: Many businesses expect activity to weaken in the near term
- CAD: Slight tendency towards unchanged interest rates – Commerzbank
- BoC decision in focus amid split market views on rate cut – Danske Bank
- CAD: Don't rule out a BoC cut today – ING
- CAD probes best levels since Oct on weak USD – Scotiabank
- Canada: BoC to extend the pause – Standard Chartered
- Banxico Quarterly Report: Sheds 2025 GDP growth to 0.1%, further easing eyed
- Canadian Dollar Outlook: USD/CAD Bears Test Key Trendli
Günlük aralık
13.15 13.66
Yıllık aralık
12.27 16.20
- Önceki kapanış
- 13.51
- Açılış
- 13.66
- Satış
- 13.16
- Alış
- 13.46
- Düşük
- 13.15
- Yüksek
- 13.66
- Hacim
- 151
- Günlük değişim
- -2.59%
- Aylık değişim
- -0.83%
- 6 aylık değişim
- -9.55%
- Yıllık değişim
- -11.02%
21 Eylül, Pazar