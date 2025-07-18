КотировкиРазделы
BFH: Bread Financial Holdings Inc

62.99 USD 0.88 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BFH за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.43, а максимальная — 63.94.

Следите за динамикой Bread Financial Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
62.43 63.94
Годовой диапазон
38.21 67.93
Предыдущее закрытие
63.87
Open
63.94
Bid
62.99
Ask
63.29
Low
62.43
High
63.94
Объем
931
Дневное изменение
-1.38%
Месячное изменение
-3.79%
6-месячное изменение
26.97%
Годовое изменение
32.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.