BFH: Bread Financial Holdings Inc
62.99 USD 0.88 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFH за сегодня изменился на -1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.43, а максимальная — 63.94.
Следите за динамикой Bread Financial Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
62.43 63.94
Годовой диапазон
38.21 67.93
- Предыдущее закрытие
- 63.87
- Open
- 63.94
- Bid
- 62.99
- Ask
- 63.29
- Low
- 62.43
- High
- 63.94
- Объем
- 931
- Дневное изменение
- -1.38%
- Месячное изменение
- -3.79%
- 6-месячное изменение
- 26.97%
- Годовое изменение
- 32.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.