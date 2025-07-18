FiyatlarBölümler
BFH: Bread Financial Holdings Inc

63.44 USD 0.62 (0.97%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BFH fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.05 ve Yüksek fiyatı olarak 64.12 aralığında işlem gördü.

Bread Financial Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
63.05 64.12
Yıllık aralık
38.21 67.93
Önceki kapanış
64.06
Açılış
63.84
Satış
63.44
Alış
63.74
Düşük
63.05
Yüksek
64.12
Hacim
962
Günlük değişim
-0.97%
Aylık değişim
-3.10%
6 aylık değişim
27.88%
Yıllık değişim
33.64%
21 Eylül, Pazar