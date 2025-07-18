Dövizler / BFH
BFH: Bread Financial Holdings Inc
63.44 USD 0.62 (0.97%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BFH fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.05 ve Yüksek fiyatı olarak 64.12 aralığında işlem gördü.
Bread Financial Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BFH haberleri
Günlük aralık
63.05 64.12
Yıllık aralık
38.21 67.93
- Önceki kapanış
- 64.06
- Açılış
- 63.84
- Satış
- 63.44
- Alış
- 63.74
- Düşük
- 63.05
- Yüksek
- 64.12
- Hacim
- 962
- Günlük değişim
- -0.97%
- Aylık değişim
- -3.10%
- 6 aylık değişim
- 27.88%
- Yıllık değişim
- 33.64%
