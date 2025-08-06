Валюты / BCO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BCO: Brinks Company (The)
114.87 USD 0.34 (0.30%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCO за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.96, а максимальная — 115.47.
Следите за динамикой Brinks Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BCO
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Is ADEIA INC (ADEA) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Brink's (BCO) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Mastercard Launches AI-Powered Tools to Shape the Future of Commerce
- Акции Brinks достигли исторического максимума в $116,06
- Brinks stock hits all-time high at 116.06 USD
- Should Value Investors Buy Brink's (BCO) Stock?
- Are Business Services Stocks Lagging Brink's (BCO) This Year?
- Here's Why Momentum in Brink's (BCO) Should Keep going
- Fast-paced Momentum Stock Brink's (BCO) Is Still Trading at a Bargain
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Truist Securities reiterates Buy rating on Brinks stock, sees durable growth
- Brinks executive Daniel J. Castillo to resign as North America president
- After Golden Cross, Brink's (BCO)'s Technical Outlook is Bright
- Are Investors Undervaluing Brink's (BCO) Right Now?
- Is Brink's (BCO) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Brink's (BCO) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Brinks director Wyche sells $50k in shares
- Why Brink's (BCO) Might be Well Poised for a Surge
- Why Brink's (BCO) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- Brink’s Q2: Still Bullish As Momentum Is Not Stopping (NYSE:BCO)
- Best Value Stocks to Buy for August 8th
- Why Fast-paced Mover Brink's (BCO) Is a Great Choice for Value Investors
- The Brink's Company 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:BCO)
Дневной диапазон
113.96 115.47
Годовой диапазон
80.10 117.65
- Предыдущее закрытие
- 115.21
- Open
- 115.47
- Bid
- 114.87
- Ask
- 115.17
- Low
- 113.96
- High
- 115.47
- Объем
- 264
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 3.23%
- 6-месячное изменение
- 34.29%
- Годовое изменение
- -0.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.