통화 / BCO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BCO: Brinks Company (The)
114.02 USD 0.89 (0.77%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BCO 환율이 오늘 -0.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 113.13이고 고가는 115.35이었습니다.
Brinks Company (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCO News
- 브링크스 2025 2분기 실적: AMS/DRS 성장으로 매출 예상치 상회, 가이던스 상향
- Brink’s Q2 2025 slides: AMS/DRS growth drives revenue beat, guidance raised
- Are Investors Undervaluing Brink's (BCO) Right Now?
- 브링크스, 주당 0.255달러 분기 배당 발표
- Brink’s declares quarterly dividend of $0.255 per share
- Here's Why Global Payments Shares Are Attracting Investors Now
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Is ADEIA INC (ADEA) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Brink's (BCO) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Mastercard Launches AI-Powered Tools to Shape the Future of Commerce
- 브링크스, 사상 최고치인 116.06 USD 기록
- Brinks stock hits all-time high at 116.06 USD
- Should Value Investors Buy Brink's (BCO) Stock?
- Are Business Services Stocks Lagging Brink's (BCO) This Year?
- Here's Why Momentum in Brink's (BCO) Should Keep going
- Fast-paced Momentum Stock Brink's (BCO) Is Still Trading at a Bargain
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Truist Securities reiterates Buy rating on Brinks stock, sees durable growth
- Brinks executive Daniel J. Castillo to resign as North America president
- After Golden Cross, Brink's (BCO)'s Technical Outlook is Bright
- Are Investors Undervaluing Brink's (BCO) Right Now?
- Is Brink's (BCO) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Brink's (BCO) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Brinks director Wyche sells $50k in shares
일일 변동 비율
113.13 115.35
년간 변동
80.10 117.99
- 이전 종가
- 114.91
- 시가
- 115.04
- Bid
- 114.02
- Ask
- 114.32
- 저가
- 113.13
- 고가
- 115.35
- 볼륨
- 544
- 일일 변동
- -0.77%
- 월 변동
- 2.46%
- 6개월 변동
- 33.29%
- 년간 변동율
- -0.86%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K