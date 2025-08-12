Währungen / BCO
BCO: Brinks Company (The)
114.91 USD 0.07 (0.06%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BCO hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.67 bis zu einem Hoch von 115.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brinks Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
114.67 115.74
Jahresspanne
80.10 117.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 114.98
- Eröffnung
- 115.32
- Bid
- 114.91
- Ask
- 115.21
- Tief
- 114.67
- Hoch
- 115.74
- Volumen
- 552
- Tagesänderung
- -0.06%
- Monatsänderung
- 3.26%
- 6-Monatsänderung
- 34.33%
- Jahresänderung
- -0.09%
