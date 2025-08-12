KurseKategorien
BCO: Brinks Company (The)

114.91 USD 0.07 (0.06%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BCO hat sich für heute um -0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.67 bis zu einem Hoch von 115.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Brinks Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
114.67 115.74
Jahresspanne
80.10 117.99
Vorheriger Schlusskurs
114.98
Eröffnung
115.32
Bid
114.91
Ask
115.21
Tief
114.67
Hoch
115.74
Volumen
552
Tagesänderung
-0.06%
Monatsänderung
3.26%
6-Monatsänderung
34.33%
Jahresänderung
-0.09%
