Valute / BCO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BCO: Brinks Company (The)
114.89 USD 0.87 (0.76%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCO ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 113.67 e ad un massimo di 115.14.
Segui le dinamiche di Brinks Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCO News
- Slide di Brink’s Q2 2025: crescita di AMS/DRS guida ricavi superiori alle attese, guidance rivista al rialzo
- Brink’s Q2 2025 slides: AMS/DRS growth drives revenue beat, guidance raised
- Are Investors Undervaluing Brink's (BCO) Right Now?
- Brink’s dichiara dividendo trimestrale di $0,255 per azione
- Brink’s declares quarterly dividend of $0.255 per share
- Here's Why Global Payments Shares Are Attracting Investors Now
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Is ADEIA INC (ADEA) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Brink's (BCO) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Mastercard Launches AI-Powered Tools to Shape the Future of Commerce
- Il titolo Brinks raggiunge il massimo storico a 116,06 USD
- Brinks stock hits all-time high at 116.06 USD
- Should Value Investors Buy Brink's (BCO) Stock?
- Are Business Services Stocks Lagging Brink's (BCO) This Year?
- Here's Why Momentum in Brink's (BCO) Should Keep going
- Fast-paced Momentum Stock Brink's (BCO) Is Still Trading at a Bargain
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Truist Securities reiterates Buy rating on Brinks stock, sees durable growth
- Brinks executive Daniel J. Castillo to resign as North America president
- After Golden Cross, Brink's (BCO)'s Technical Outlook is Bright
- Are Investors Undervaluing Brink's (BCO) Right Now?
- Is Brink's (BCO) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Brink's (BCO) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Brinks director Wyche sells $50k in shares
Intervallo Giornaliero
113.67 115.14
Intervallo Annuale
80.10 117.99
- Chiusura Precedente
- 114.02
- Apertura
- 114.64
- Bid
- 114.89
- Ask
- 115.19
- Minimo
- 113.67
- Massimo
- 115.14
- Volume
- 157
- Variazione giornaliera
- 0.76%
- Variazione Mensile
- 3.24%
- Variazione Semestrale
- 34.31%
- Variazione Annuale
- -0.10%