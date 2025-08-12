QuotazioniSezioni
BCO: Brinks Company (The)

114.89 USD 0.87 (0.76%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCO ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 113.67 e ad un massimo di 115.14.

Segui le dinamiche di Brinks Company (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
113.67 115.14
Intervallo Annuale
80.10 117.99
Chiusura Precedente
114.02
Apertura
114.64
Bid
114.89
Ask
115.19
Minimo
113.67
Massimo
115.14
Volume
157
Variazione giornaliera
0.76%
Variazione Mensile
3.24%
Variazione Semestrale
34.31%
Variazione Annuale
-0.10%
