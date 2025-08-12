FiyatlarBölümler
Dövizler / BCO
BCO: Brinks Company (The)

114.02 USD 0.89 (0.77%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BCO fiyatı bugün -0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.13 ve Yüksek fiyatı olarak 115.35 aralığında işlem gördü.

Brinks Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
113.13 115.35
Yıllık aralık
80.10 117.99
Önceki kapanış
114.91
Açılış
115.04
Satış
114.02
Alış
114.32
Düşük
113.13
Yüksek
115.35
Hacim
544
Günlük değişim
-0.77%
Aylık değişim
2.46%
6 aylık değişim
33.29%
Yıllık değişim
-0.86%
21 Eylül, Pazar