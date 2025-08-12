Dövizler / BCO
BCO: Brinks Company (The)
114.02 USD 0.89 (0.77%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCO fiyatı bugün -0.77% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 113.13 ve Yüksek fiyatı olarak 115.35 aralığında işlem gördü.
Brinks Company (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BCO haberleri
Günlük aralık
113.13 115.35
Yıllık aralık
80.10 117.99
- Önceki kapanış
- 114.91
- Açılış
- 115.04
- Satış
- 114.02
- Alış
- 114.32
- Düşük
- 113.13
- Yüksek
- 115.35
- Hacim
- 544
- Günlük değişim
- -0.77%
- Aylık değişim
- 2.46%
- 6 aylık değişim
- 33.29%
- Yıllık değişim
- -0.86%
21 Eylül, Pazar