BCO: Brinks Company (The)

114.98 USD 0.11 (0.10%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BCO de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.77, mientras que el máximo ha alcanzado 117.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Brinks Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
114.77 117.99
Rango anual
80.10 117.99
Cierres anteriores
114.87
Open
115.19
Bid
114.98
Ask
115.28
Low
114.77
High
117.99
Volumen
493
Cambio diario
0.10%
Cambio mensual
3.32%
Cambio a 6 meses
34.42%
Cambio anual
-0.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B