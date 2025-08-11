Divisas / BCO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
BCO: Brinks Company (The)
114.98 USD 0.11 (0.10%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BCO de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.77, mientras que el máximo ha alcanzado 117.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brinks Company (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCO News
- Brink’s declara dividendo trimestral de 0,255 dólares por acción
- Brink’s declara dividendo trimestral de $0.255 por acción
- Brink’s declares quarterly dividend of $0.255 per share
- Here's Why Global Payments Shares Are Attracting Investors Now
- RSPN: Industrials Dashboard For September (NYSEARCA:RSPN)
- Is ADEIA INC (ADEA) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
- Brink's (BCO) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Mastercard Launches AI-Powered Tools to Shape the Future of Commerce
- Las acciones de Brinks alcanzan máximos históricos a 116,06 dólares
- Acciones de Brinks alcanzan un máximo histórico de 116.06 USD
- Brinks stock hits all-time high at 116.06 USD
- Should Value Investors Buy Brink's (BCO) Stock?
- Are Business Services Stocks Lagging Brink's (BCO) This Year?
- Here's Why Momentum in Brink's (BCO) Should Keep going
- Fast-paced Momentum Stock Brink's (BCO) Is Still Trading at a Bargain
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Truist Securities reiterates Buy rating on Brinks stock, sees durable growth
- Brinks executive Daniel J. Castillo to resign as North America president
- After Golden Cross, Brink's (BCO)'s Technical Outlook is Bright
- Are Investors Undervaluing Brink's (BCO) Right Now?
- Is Brink's (BCO) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Brink's (BCO) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Brinks director Wyche sells $50k in shares
- Why Brink's (BCO) Might be Well Poised for a Surge
Rango diario
114.77 117.99
Rango anual
80.10 117.99
- Cierres anteriores
- 114.87
- Open
- 115.19
- Bid
- 114.98
- Ask
- 115.28
- Low
- 114.77
- High
- 117.99
- Volumen
- 493
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- 3.32%
- Cambio a 6 meses
- 34.42%
- Cambio anual
- -0.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B