BAND: Bandwidth Inc - Class A

16.52 USD 0.42 (2.48%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAND за сегодня изменился на -2.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.42, а максимальная — 16.89.

Следите за динамикой Bandwidth Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.42 16.89
Годовой диапазон
11.34 22.33
Предыдущее закрытие
16.94
Open
16.89
Bid
16.52
Ask
16.82
Low
16.42
High
16.89
Объем
491
Дневное изменение
-2.48%
Месячное изменение
12.23%
6-месячное изменение
27.76%
Годовое изменение
-4.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.