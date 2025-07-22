Валюты / AVY
AVY: Avery Dennison Corporation
166.22 USD 1.31 (0.79%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVY за сегодня изменился на 0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 164.58, а максимальная — 166.60.
Следите за динамикой Avery Dennison Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
164.58 166.60
Годовой диапазон
157.01 222.16
- Предыдущее закрытие
- 164.91
- Open
- 165.34
- Bid
- 166.22
- Ask
- 166.52
- Low
- 164.58
- High
- 166.60
- Объем
- 1.259 K
- Дневное изменение
- 0.79%
- Месячное изменение
- -2.45%
- 6-месячное изменение
- -6.52%
- Годовое изменение
- -24.79%
