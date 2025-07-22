Dövizler / AVY
AVY: Avery Dennison Corporation
164.33 USD 0.69 (0.42%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AVY fiyatı bugün -0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 163.97 ve Yüksek fiyatı olarak 165.99 aralığında işlem gördü.
Avery Dennison Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
163.97 165.99
Yıllık aralık
157.01 222.16
- Önceki kapanış
- 165.02
- Açılış
- 165.67
- Satış
- 164.33
- Alış
- 164.63
- Düşük
- 163.97
- Yüksek
- 165.99
- Hacim
- 1.831 K
- Günlük değişim
- -0.42%
- Aylık değişim
- -3.56%
- 6 aylık değişim
- -7.59%
- Yıllık değişim
- -25.64%
21 Eylül, Pazar