통화 / AVY
AVY: Avery Dennison Corporation
164.33 USD 0.69 (0.42%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AVY 환율이 오늘 -0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 163.97이고 고가는 165.99이었습니다.
Avery Dennison Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
163.97 165.99
년간 변동
157.01 222.16
- 이전 종가
- 165.02
- 시가
- 165.67
- Bid
- 164.33
- Ask
- 164.63
- 저가
- 163.97
- 고가
- 165.99
- 볼륨
- 1.831 K
- 일일 변동
- -0.42%
- 월 변동
- -3.56%
- 6개월 변동
- -7.59%
- 년간 변동율
- -25.64%
