Валюты / AVTR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AVTR: Avantor Inc
12.71 USD 0.31 (2.50%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVTR за сегодня изменился на 2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.31, а максимальная — 12.78.
Следите за динамикой Avantor Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVTR
- Avantor: Continued Earnings Contraction Phase (NYSE:AVTR)
- Factbox-Healthcare firms see growing activist investor involvement in the past year
- How To Invest: 10-Day Moving Average Offers Early Exit Signal
- Avantor appoints Emmanuel Ligner to board and CEO role
- Why Is Avantor Stock Surging Monday? - Avantor (NYSE:AVTR)
- Avantor Surges As Activist Investor Takes Aim At 'Self-Inflicted' Issues
- Avantor responds to activist investor, confirms new CEO next week
- Engine Capital urges Avantor to consider sale or strategic changes
- Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio Q2 2025 Commentary
- Activist investor Engine Capital to push Avantor to sell itself- WSJ
- Avantor stock price target lowered to $17 at RBC Capital on revenue headwinds
- AVTR Stock Declines as Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Down Y/Y
- UBS lowers Avantor stock price target to $13 on bioprocessing headwinds
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Avantor Q2 Feels The Impact From Bioprocessing Shortfalls, Customer Headwinds, Continued Margin Pressure - Avantor (NYSE:AVTR)
- Amazon, Reddit Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Avantor stock hits 52-week low at $11.70 amid challenging year
- Avantor (AVTR) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Avantor, Inc. (AVTR) Q2 Earnings Lag Estimates
- Avantor shares drop as Q2 earnings miss expectations despite revenue beat
- Avantor Q2 2025 slides reveal guidance cut amid flat revenue growth
- Avantor earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Dodge & Cox Balanced Fund Q2 2025 Shareholder Letter
Дневной диапазон
12.31 12.78
Годовой диапазон
10.83 26.14
- Предыдущее закрытие
- 12.40
- Open
- 12.43
- Bid
- 12.71
- Ask
- 13.01
- Low
- 12.31
- High
- 12.78
- Объем
- 10.192 K
- Дневное изменение
- 2.50%
- Месячное изменение
- -4.08%
- 6-месячное изменение
- -21.64%
- Годовое изменение
- -50.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.